Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...

Promosyon tutarları belirlenirken 1 Ocak 2026'da yapılacak yeni emekli maaş zammı miktarının da dikkate alınması beklenirken, yeni promosyon tutarlarının 35 bin TL'ye kadar yükseleceği ifade ediliyor. Bankalar mevcutta emeklilerin maaş aralığına göre 6 bin 500 TL ile 27 bin TL arasında promosyon öderken, yarından itibaren bu tutarın 10 bin-35 bin TL olması bekleniyor. Emekli promosyonu ve banka değişikliği konularında merak edilen soruların yanıtları ise şöyle:
Emekliye 35 bin lira (AA)
YENİ EMEKLİ OLACAĞIM BANKA PROMOSYONUNU NASIL ALIRIM?
SSK veya Bağ- Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde promosyon almak istediğiniz bankayı işaretleyebiliyorsunuz.
BANKA, PROMOSYON ÖDEMEMİ NE ZAMAN HESABIMA YATIRMAKTADIR?
Promosyon ödemeniz, Kurumumuz tarafından emekli aylığınızın bankaya gönderilmesi ve banka nezdinde Promosyon Taahhütnamesinin tarafınızca imzalanması adımlarının tamamlanmasından sonra en geç üç iş günü içinde banka tarafından hesabınıza yatırılmaktadır