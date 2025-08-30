Ticaret Bakanlığı’ndan okul kırtasiye ürünlerine sıkı denetim: Etiket ve fiyat farkı kontrolü yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılan kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi. Ayrıca etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediyor. Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürünler için tutanak tutulduğunu, Bakanlık tarafından da ürün başına ceza uygulandığını kaydetti.

İstanbul'da ise her ilçede denetime başlandı. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Avrupa yakasında 29, Anadolu yakasında 14 olmak üzere toplamda 43 ekiple denetime çıktı. Denetimlerde yasalara uymayanlara cezalar kesildi.