Silikon Vadisi’nde AI uzmanları parayı değil geleceği seçiyor

Silikon Vadisi'nde yapay zekâ (AI) uzmanları adeta altın değerinde. Büyük teknoloji devleri, yeni nesil AI girişimlerinden parlak beyinleri koparabilmek için yüz milyonlarca dolarlık maaş ve imza bonusları teklif ediyor. Bunlara son örnek Mira Murati'nin kurduğu Thinking Machines Lab'de görev yapan Andrew Tulloch olmuştu.

Meta, altı yıl için 1,5 milyar dolara kadar çıkan bir paket sunduğu Tulloch'tan 'red' cevabı almıştı. Konuyla ilgili ilginç bir değerlendirme yapıldı. Parayı reddedenlerin, "Bu, insanlık tarihinin kırılma anı. Çalıştığımız projeler medeniyetin geleceğini şekillendirebilir." diye düşünüyor.