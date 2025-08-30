Bakan Murat Kurum: ’’Bir ay içerisinde İzmir’e verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz’’

İzmir Ödemiş'te haziran ayında meydana gelen orman yangınında evleri zarar gören afetzedeler için inşa edilecek konutların temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, "En geç 1 yıl içinde yuvalarımızı teslim edeceğiz." dedi.

Kurum şöyle konuştu: ''Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır. Yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız dedik. Hemen TOKİ Başkanımızla hazırlıklara başladık. Şimdiden burada yapacağımız yeni yuvalarımız afetzede kardeşlerimiz, Ödemişli Seferihisarlı kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir ay içerisinde İzmir'e verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim devletimiz güçlüdür milletimiz büyüktür. Devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. 11 ilde afet konutları inşaa ediyoruz. Çalışmalarımızda sadece konutlar yapmıyoruz bölgenin iklim şartları neyse afetzede kardeşlerimiz için yeni yaşam alanı kuruyoruz. Afetzede kardeşlerimiz bir yıl içerisinde teslim edeceğimiz konutlar ile yeni hatıralar biriktirecek."