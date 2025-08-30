1 gram altın ne kadar? Düğünü olan baksın! İşte çeyrek, yarım, tam altın fiyatları son dakika

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında son tablo merak ediliyor. Canlı altın fiyatlarıyla birlikte özellikle gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları sorgulanıyor. İşte birim birim altın fiyatlarındaki son rakamlar...
30 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatlarında son tablo merak ediliyor. Canlı altın fiyatlarıyla birlikte özellikle gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları sorgulanıyor. İşte birim birim altın fiyatlarındaki son rakamlar...
Gram Altın (TL/GR)
Alış: 4.532,49 – Satış: 4.536,76
22 Ayar Bilezik
Alış: 4.129,45 – Satış: 4.155,48
Altın (ONS)
Alış: 3.447,17 – Satış: 3.448,74
Altın ($/kg)
Alış: 110.267,00 – Satış: 110.320,00
Altın (Euro/kg)
Alış: 94.273,00 – Satış: 94.294,00
Cumhuriyet Altını
Alış: 29.436,00 – Satış: 29.702,00
Yarım Altın
Alış: 14.763,00 – Satış: 14.919,00
Çeyrek Altın
Alış: 7.382,00 – Satış: 7.460,00
Reşat Altını
Alış: 29.468,47 – Satış: 29.734,95
Kulplu Reşat Altını
Alış: 29.470,69 – Satış: 29.737,20
22 Ayar Altın (TL/GR)
Alış: 4.119,08 – Satış: 4.346,44
18 Ayar Altın (TL/GR)
Alış: 3.308,71 – Satış: 3.311,83
14 Ayar Altın (TL/GR)
Alış: 2.476,05 – Satış: 3.463,62
Kapalıçarşı Ziynet 2.5
Alış: 72.519,78 – Satış: 73.676,95
Kapalıçarşı Beşli Altın
Alış: 146.852,55 – Satış: 149.713,01
Gremse Altın
Alış: 72.519,78 – Satış: 74.175,99
Ata Altın
Alış: 29.914,41 – Satış: 30.668,48
Tam Altın
Alış: 29.007,91 – Satış: 29.579,66
Külçe Altın ($)
Alış: 110.130,00 – Satış: 110.180,00
Has Altın
Alış: 4.536,42 – Satış: 4.538,58
Hamit Altın
Alış: 29.468,47 – Satış: 29.734,95