Türk Telekom imtiyaz sözleşmesini 2050’ye uzattı: Fiber altyapı 37 milyon haneye ulaşacak

Türk Telekom, Şubat 2026’da sona erecek sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesini 2050’ye kadar uzattı. CEO Ümit Önal, yeni sözleşmeyle 20 milyar dolarlık doğrudan katkı ve 17 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. 2030’a kadar fiber erişimin 37 milyon haneye, ortalama bağlantı hızının ise 7 katına çıkarılması hedefleniyor. Türkiye, Avrupa’da fiber altyapıda ilk 3’te yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Türk Telekom'un Şubat 2026'da bitecek sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesi 2050'ye kadar uzatıldı. Yenilenen imtiyaz sözleşmesiyle ülke ekonomisine 20 milyar dolar tutarında doğrudan katkı sağlayacaklarını belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni sözleşmenin sektörlerine, teknoloji tabanlı tüm endüstrilere ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne etkisinin çok daha yüksek ölçekte olacağını, bu sorumluluğun kendilerine yeniden emanet edilmesinden onur duyduklarını kaydetti. İmtiyaz bedelinin KDV dahil 3 milyar dolar olduğunu, 17 milyar dolarlık da yatırım yapacaklarını söyleyen Önal, "Yenilenen imtiyaz ile uzun vadede kesintisiz yatırım yapma ve şebekemizi öngörülebilir bir şekilde dönüştürme ve genişletme fırsatına sahibiz." dedi.

37 MİLYON HANEYE FİBER
Yoğun olarak devam edecek fiber dönüşüm yatırımlarıyla Türkiye'nin fiber hane erişim oranını artırarak kalıcı değer yaratmayı sürdüreceklerini kaydeden Önal, şu bilgileri verdi: "Yenilenen imtiyazla, öncelikle 2030 yılına kadar; fiber erişimini 37 milyon haneye, abone sayımızı 17 milyona yükseltmeyi, ortalama fiber bağlantı hızımızı ise 7 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Oldukça önemsediğimiz; sanal ağlardan kuantum iletişime, veri merkezlerinden siber güvenliğe, yapay zekâdan IoT'ye kadar birçok alanda dijital ekosistemin omurgasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin teknolojideki bayrak taşıyıcısı olma misyonumuzu daha büyük bir motivasyonla sürdüreceğiz."

FİBER UZUNLUK 506 BİN KM'Yİ AŞTI

Fiber uzunluklarının 506 bin kilometreyi aştığını aktaran Ümit Önal, "Fiber ağımız ve 33.8 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyoruz. Fiber yaygınlık kadar önemli bir diğer unsur da hız verebilirlik konusu. Türkiye genelinde 1 Gbps erişim hızı verebildiğimiz hane sayısını 11.5 milyona taşıdık. Ortalama bağlantı hızımızı ise 383 Mbps'e yükselttik." diye konuştu.

TÜRKİYE İLK 3'TE

Türk Telekom CEO'su Önal, gerçekleştirdikleri çalışmaların sonuçlarının uluslararası raporlara da yansıdığını kaydetti. Önal, şöyle devam etti: "FTTH Council raporundaki verilere göre, Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında fiber altyapı alanında, en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran 3'üncü, en çok fiber aboneye sahip 4'üncü ülke konumunda ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yer alıyor. Türkiye'nin her yerini fiber ağlarla örme konusunda kararlıyız. Fiber altyapı 5G için de büyük öneme sahip. 5G'ye geçişte gerekli olan LTE baz istasyonları oranımızı da şimdiden dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine çıkararak yüzde 55'e yükselttik. Buradan aldığımız güçle de 5G'ye en hazır operatör olduğumuzu söylüyoruz."

