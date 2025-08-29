İLÇEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar kişi sayısına, ilçeye, sunulan imkanlara göre değişiyor. Tek kişilik oda fiyatları 24 bin ile 70 bin lira arasında bulunuyor. Özel yurtlar (AA)

İlçelere göre bakıldığında ise Beşiktaş'ta 12 bin ile 70 bin lira arasında olan özel yurt ücretleri; Bakırköy'de 13 bin-42 bin, Kadıköy'de 14 bin-40 bin, Üsküdar'da 15 bin-32 bin lira arasında değişiyor. Özel yurtlar (AA)

Eskişehir'de özel yurt fiyatları 9 bin ile 25 bin lira arasında bulunurken, bu tutar Ankara'da 12 bin-65 bin, İzmir'de 12 bin-46 bin lira. Özel yurtlar (AA) Devlet yurtları özellere göre önemli bir fiyat avantajı sunarken, KYK yurtlarına başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.