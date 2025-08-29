Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenenler kayıt heyecanı yaşarken, başka şehirde okuyacak gençler yurtları mercek altına aldı.
Özel yurtlar da fiyatlarını açıkladı. Bu açıdan en pahalı şehir İstanbul oldu.
Mega kentte ortalama ev kiraları ilçelere göre 18 bin 500 ile 46 bin 500 lira arasında değişirken, özel yurtlarda ise fiyatlar 10 bin liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar çıkıyor.
İLÇEYE GÖRE DEĞİŞİYOR
Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar kişi sayısına, ilçeye, sunulan imkanlara göre değişiyor. Tek kişilik oda fiyatları 24 bin ile 70 bin lira arasında bulunuyor.
İlçelere göre bakıldığında ise Beşiktaş'ta 12 bin ile 70 bin lira arasında olan özel yurt ücretleri; Bakırköy'de 13 bin-42 bin, Kadıköy'de 14 bin-40 bin, Üsküdar'da 15 bin-32 bin lira arasında değişiyor.
Eskişehir'de özel yurt fiyatları 9 bin ile 25 bin lira arasında bulunurken, bu tutar Ankara'da 12 bin-65 bin, İzmir'de 12 bin-46 bin lira.
Devlet yurtları özellere göre önemli bir fiyat avantajı sunarken, KYK yurtlarına başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.