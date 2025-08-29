PODCAST CANLI YAYIN
Sınav sonuçları açıklandı gözler yurtlara çevrildi | İstanbul başı çekiyor! İşte öğrenci yurtlarında il il fiyat farkı

Kayıt heyecanı yaşanırken, öğrenciler yurt fiyatlarını araştırıyor. İstanbul özel yurtlarda fiyatlar ilçeye ve oda tipine göre 10 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çıkıyor. Ankara, İzmir ve Eskişehir’de ise çok daha farklı rakamlar söz konusu. Peki, hangi şehir ve ilçede yurt ne kadar?

Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenenler kayıt heyecanı yaşarken, başka şehirde okuyacak gençler yurtları mercek altına aldı.

Özel yurtlar (Takvim.com.tr)Özel yurtlar (Takvim.com.tr)

Özel yurtlar da fiyatlarını açıkladı. Bu açıdan en pahalı şehir İstanbul oldu.

Özel yurtlar (Takvim.com.tr)Özel yurtlar (Takvim.com.tr)

Mega kentte ortalama ev kiraları ilçelere göre 18 bin 500 ile 46 bin 500 lira arasında değişirken, özel yurtlarda ise fiyatlar 10 bin liradan başlıyor, 70 bin liraya kadar çıkıyor.

Özel yurtlar (Takvim.com.tr)Özel yurtlar (Takvim.com.tr)

İLÇEYE GÖRE DEĞİŞİYOR
Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar kişi sayısına, ilçeye, sunulan imkanlara göre değişiyor. Tek kişilik oda fiyatları 24 bin ile 70 bin lira arasında bulunuyor.

Özel yurtlar (AA)Özel yurtlar (AA)

İlçelere göre bakıldığında ise Beşiktaş'ta 12 bin ile 70 bin lira arasında olan özel yurt ücretleri; Bakırköy'de 13 bin-42 bin, Kadıköy'de 14 bin-40 bin, Üsküdar'da 15 bin-32 bin lira arasında değişiyor.

Özel yurtlar (AA)Özel yurtlar (AA)

Eskişehir'de özel yurt fiyatları 9 bin ile 25 bin lira arasında bulunurken, bu tutar Ankara'da 12 bin-65 bin, İzmir'de 12 bin-46 bin lira.

Özel yurtlar (AA)Özel yurtlar (AA)

Devlet yurtları özellere göre önemli bir fiyat avantajı sunarken, KYK yurtlarına başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak.

