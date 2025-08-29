Borsa İstanbul’da devre kesici sistemde değişiklik! Yüzde 6 kriteri sonrası devreye girecek

Borsa İstanbul AŞ, pay bazında devre kesicilerde, endekse bağlı devre kesici sisteminde ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında yapılacak değişiklikler hakkında açıklama yaptı. Söz konusu değişiklikler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirilmesi uygulamasında esas alınan BIST 100 Endeksi düşüş değeri yüzde 3'ten yüzde 2'ye çekilecek.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan açıklamaya göre, Pay Bazında Devre Kesici Sistemi, EBDKS ve açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralında değişiklikler yapılması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul devre kesici sisteminde değişiklik yaptı

Mevcut durumda BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren EBDKS uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla düşmesi halinde devreye girecek.

EBDKS kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen süre 10 dakika kısaltılacak. Buna göre Pay Piyasasında işlem gören ".E", ".F1", ".F2", ".S1", ".G" özellik kodlu işlem sıralarında uygulanan 20 dakikalık durdurma süresi 10 dakikaya, ".V", ".C", ".F", ".R", ".BE", ".AOF" özellik kodlu işlem sıraları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık durdurma süresi ise 20 dakikaya düşürülecek.