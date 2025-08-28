Türkiye’de 5G dönemi geliyor: iletişimde hız ve kapasite devrimi

Türkiye'de bu yıl ihalesi yapılarak gelecek yıl hizmete sunulması planlanan 5G teknolojisi, iletişim süreçlerini hızlandırarak daha yüksek veri hızı, daha düşük gecikme ve daha geniş kapasiteyle birçok yeni imkanın kapısını aralayacak. Türkiye'de şu an 5G teknolojisi, 4 büyük takımın stadyumları, İstanbul Havalimanı ve aralarında TBMM'nin de bulunduğu 30 civarındaki tesiste deneyimlenebiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) raporuna göre, bu teknolojinin sağlayacağı bazı kolaylıklar şöyle:

İnternette 5G ile daha yüksek hıza geçilecek. Veri indirme hızı süresinin 1-10 milisaniyeler seviyesine inmesi bekleniyor.

Yüksek kapasiteyle çalışabilme özelliğine sahip olacak 5G, 20 milyardan fazla bağlı cihaza 1 gigabayta kadar iletim hızı sunacak.

Bu teknolojiyle yüksek hızla hareket halindeyken bile kesintisiz iletişim olacak. Saatte 500 kilometre ve üzeri hızlarda hareket halindeyken dahi akıllı cihazlar iletişimlerine kesintisiz olarak devam edebilecek.

5G ile enerji tasarrufu da artacak. Akıllı cihazlar, 5G şebekesi sayesinde daha verimli pil kullanımına sahip olacak. Böylece enerji kullanımında yüzde 90'lara varan tasarruf sağlanacak.