Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: ’’Enflasyon tahmin aralığında kalacak’’

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısı'na konuk olan Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir." diye konuştu.

Karahan, ekonomideki büyümenin ılımlı şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında bulunduğunu kaydetti.