Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: ''Enflasyon tahmin aralığında kalacak''

Ankara Sanayi Odası’nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü belirterek, yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığı içinde kalmasını beklediklerini söyledi. Karahan, sıkı para politikasının talep ve beklentiler üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." dedi.

Ankara Sanayi Odası'nın Meclis Toplantısı'na konuk olan Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir." diye konuştu.

Karahan, ekonomideki büyümenin ılımlı şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasının altında bulunduğunu kaydetti.

