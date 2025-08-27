Öğretmenlere ikinci tayin hakkı: Başvurular 3-5 Eylül’de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Tekin, başvuruların 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacağını, atama işlemlerinin ise 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirtti. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerinin de 8 Eylül'de yapılacağını bildiren Tekin, kararın eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada da kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinde atama işleminin 5 Eylül'de gerçekleştirileceğinden başvuru ekranının aynı gün saat 13.00'te kapanacağı kaydedildi.