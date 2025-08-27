İTO Başkanı Avdagiç’ten enflasyon ve ücret değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar üç toplantı daha yapacağını belirterek, "Toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını normal konjonktürde öngörüyoruz. Sene sonunda finansman maliyetinin aşağı doğru geleceğini, enflasyonun yüzde 30'un altında bir rakamla kapanabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

İstanbul'da çalışan kamu personeline bir ek tazminat ödenmesi gerektiğini ifade ettiklerini söyleyen Avdagiç, "İstanbul'da birçok sektörde asgari ücret pratikte uygulanmayan bir şey. Tespitlerimize göre İstanbul'daki birçok iş yerinde fiili asgari ücret, reel asgari ücretin yüzde 30'u üzerine koyun, oradan başlıyor." diye konuştu.