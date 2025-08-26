PODCAST CANLI YAYIN
Trafik sigortasında yeni dönem: Hasarsız sürücüye yeni araçta da avantaj sürecek

Zorunlu trafik sigortasında yapılan düzenlemeyle, yeni araç alımında sigorta basamakları korunacak. Artık kazasız sürücüler 8’inci basamaktaysa, yeni araçlarında da bu basamaktan sigorta yaptırabilecek. Aynı şekilde yüksek riskli sürücüler de düşük basamaktan devam edecek.

Zorunlu trafik sigortasında sigorta yenileme, yeni sigorta yapma ve sigorta yaptıktan sonra oluşan hasara ilişkin basamak işlemleri yeniden düzenlendi. Aracını satmadan araç alacaklar trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu.

Kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığında yeniden 4'üncü basamaktan başlıyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak.

Örneğin; 8'nci basamaktayken araç alanın trafik sigortası 4'üncü basamak yerine 8'inci basamaktan başlayacak. Ancak 1'inci basamakta bulunan yüksek riskli sürücüler için de aynı durum geçerli olacak ve yeni alacakları araç 4'üncü basamak değil, 1'inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacak.

