Merkez Bankası ağustos verilerini yayımladı! İşte sektörel enflasyon beklentileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025 , 10:24
Yıllık enflasyon beklentileri, ağustosta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 22,8
Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

