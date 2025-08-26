PODCAST CANLI YAYIN
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan ekonomi değerlendirmesi: Enflasyon tahmini ve faiz mesajı

Merkez Bankası’nın yılın kalanında 800 baz puanlık bir faiz indirim alanı olduğunu düşündüğünü söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Aran, ‘Yıl sonunda enflasyonun yüzde 28.5-29.5 bant aralığında bir yerde olabileceğini söyleyebilirim.’ dedi.

Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Türkiye İş Bankası, ikinci yüzyılının ilk yılını kutluyor. Bankanın kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Genel Müdür Hakan Aran, ekonomiye yönelik beklentilerini de paylaştı. Aran, küresel anlamda gelecek 2 yılın çok yakından takip edilmesi gereken kritik bir dönem olduğunu söyledi.

ABD gibi bir ülkenin ekonomisinin oynaklıklara açık olması halinde bundan tüm dünyanın etkileneceğini aktaran Aran, "Ülke olarak dikkatli, yol haritamıza bağlı ve dünyadaki olumsuz gelişmeleri de tolere edebilecek hava yastıklarıyla gitmemiz gerekiyor." dedi.

Aran, makroekonomiye ilişkin tahminlerine de değinerek, "Bu yılın şartlarına göre olası enflasyonist etkileri dikkate aldığımızda ve dünyada da makro düzeyde konuştuğumuz enerji ve gıda fiyatlarında sıra dışı bir gelişmenin olmadığını varsaydığımızda yıl sonunda enflasyonun yüzde 28.5- 29.5 bant aralığında bir yerde olabileceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Merkez Bankası'nın yılın kalanında 800 baz puanlık faiz indirimi alanı olduğunu düşündüğünü ifade eden Aran, şunları söyledi: "Politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine kadar inmesi, 6 puanlık bir reel faizle önümüzdeki seneye giriş anlamı taşıyor. Bu alanın tümünü gerçekten kullanır mı, kullanmaz mı, nasıl değerlendirir elbette veriye ve gelişmelere dayalı olarak göreceğiz ama bende bu alanı kullanacakmış izlenimi yaratan unsur, rezervlerindeki güçlü artış ve sanayideki daralma."

İKİNCİ YÜZYILA SAĞLAM BAŞLANGIÇ

Hakan Aran, "25 milyon müşterimizle, 4 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle, 2.8 trilyon liralık nakdi ve gayrinakdi kredi büyüklüğümüzle Türkiye'nin en büyük özel bankası konumumuzu koruyarak ikinci yüzyıla çok sağlam başlangıç yaptık." dedi.

İlk yüzyılın özellikle son 10 yılında dijitalleşme, teknoloji, yapay zeka, ödeme sistemleri ve girişimcilik alanlarında yatırımlara hız verdiklerini anlatan Aran, ihtisas şubeleriyle şube bankacılığına yeni açılım getirdiklerini söyledi.

