Togg’dan Münih çıkarması! Hem tanıtım hem test sürüşü

IAA Mobility 2025’te yeniliklerini sergilemeye hazırlanan Togg, T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü imkanı da sunacak

25 Ağustos 2025
Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, startup'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025 için geri sayım başladı. Münih'te 8 Eylül'deki basın günüyle başlayarak, 9-14 Eylül tarihleri arasında geleceğin mobilite çözümlerini, yenilikçi teknolojilerini ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu bir araya getirecek fuarda, Togg da ürün, tasarım ve teknolojileriyle yerini alacak. 8 Eylül'deki basın toplantısıyla fuar programına başlayacak Togg, iki farklı alanda uluslararası ziyaretçilerle buluşacak.

Togg, A2 salonu C40 standında ziyaretçileri karşılayarak, en yeni modellerini, dijital mobilite ekosistemini paylaşacak. Togg ayrıca, şehir merkezinde Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alan deneyiminde geniş kitlelerle buluşarak, kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek. Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak.

