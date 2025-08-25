Okulların açılışı öncesi fırsatçılara göz açtırılmıyor! Sahte indirimlere yakın takip

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimleri yoğunlaştırırken, Reklam Kurulu da bu ürünlere yönelik tanıtımlara odaklandı. Kurul kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları yakın takibe aldı. Gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamalar, Kurulca dikkatle izleniyor.

ÜRÜNLER DETAYLI İNCELENİYOR

Bakanlık ekipleri, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında yaptığı denetimlerde de, kırtasiye ürünlerinde kullanımı yasaklanmış kimyasalları ve çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımları akredite laboratuvar testleriyle inceliyor. Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirler alınıyor. Ayrıca, bu ürünleri piyasaya arz edenlere idari para cezası uygulanıyor.

Velilerin imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünleri tercih etmesi gerekiyor.



'KURASIZ HAC' REKLAMLARINA CEZA

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda, hac vizesi bulunmayan vatandaşlar için kayıt dışı şekilde hac programı düzenleyen acentelerin "özel hac vizesi" ya da "kurasız hac" gibi aldatıcı içerikli tanıtımlarına reklam durdurma ve para cezası uygulanacağını bildirdi.