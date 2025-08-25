Erken yaşlanana emeklilik fırsatı

Hükümet, çalışma hayatında yarı zamanlı çalışma gibi önemli mevzuat değişikliklerine imza atarken; vatandaşlar, erken emeklilik yollarını merak ediyor:



18'İNDEN ÖNCE SİGORTA, BAŞLANGICI ÖNE ÇEKER Mİ?

Bu kişilerin sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlar. 18'inden önceki süreler için ödenen primler, prim hesabına dahil edilir.



18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTALI OLMAK ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAR MI?

Emekli maaşına hak kazanma koşulları 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrasında sigortalı olanlar açısından değişiklik gösteriyor. 2008'den önce küçük yaşta sigortalı gösterilenler erken emekliliğe hak kazanıyor. Ancak günümüzde 18 yaş altında sigorta yapmak erken emeklilik hakkı sağlamıyor.



ERKEN YAŞLANANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

55 yaşını dolduran ve Kurum Sağlık Kurulunca erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanır. Erken yaşlanmış olduğu tespit edilenlere, talepte bulunmaları halinde, 55 yaşını doldurması, en az 5400 gün prim bildirilmiş olması koşuluyla yaşlılık aylık bağlanır.