Ekonomik program başarı ile uygulanıyor

Türk ekonomisi, uygulanan program sayesinde son dönemde rezervlerden enflasyona, kredi notuna kadar birçok başlıkta tarihi verilere ulaştı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025
İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ekonomi programı, son dönemde elde ettiği tarihi verilerle dikkatleri üzerine çekiyor. Depreme yönelik yatırımlar için milyarlarca liralık kaynak aktarılmasına rağmen, bu süreçte bütçe disiplini korunarak faiz dışı harcamalarda tasarruf elde edildi. Elde edilen kazanımlar, yalnızca kısa vadeli piyasa göstergelerinde değil, aynı zamanda uzun vadeli yapısal dönüşüm hedeflerinde de önemli bir başarıya işaret ediyor. Ekonomide son dönemde elde edilen kazanımların bazıları şu şekilde sıralanıyor:

Program öncesi dönem olan 26 Mayıs 2023 tarihinde, 98.5 milyar dolar olan brüt rezervler, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 176.5 milyar dolara çıktı. Bu tutar rekor olarak kayıtlara geçti.

Haziran başında 9 bin seviyelerinde olan BIST-100 endeksi, 22 Ağustos 2025 piyasa kapanışı itibarıyla 11 bin 340 seviyesine ulaştı. Bu seviye endeksin bugüne kadar gördüğü en yüksek değer oldu.

Türkiye'nin risk primi 703 baz puan seviyesinden, 267 baz puana düştü. Böylece program döneminde CDS seviyesindeki düşüş 436 baz puana kadar ulaştı.

Ağustos 2023'te yaklaşık 144 milyar dolarla en yüksek seviyesini gören kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesi, 15 Ağustos 2025 itibarıyla 11 milyar dolara geriledi. 23 Ağustos'ta yayımlanan karar ile gerçek kişiler için de KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemleri sonlandırıldı.

2024'te 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan 2 kademe kredi notu artırımı alan tek ülke Türkiye oldu. 26 Temmuz 2025'te Moody's Türkiye'nin kredi notunu artırdı.

Enflasyon 14 aydır kesintisiz düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Deprem yaraları hızla sarılıyor. Son 2 yılda deprem için bugünkü fiyatlarla 3 trilyon lira yani yaklaşık 75 milyar dolar harcandı.

Harcama disiplini politikaları sayesinde; faiz hariç bütçe harcamalarında 2024 yılında, son 10 yıl ortalamasına göre milli gelirin yüzde 2.8'si kadar tasarruf elde edildi.

Kamuda tasarruf için yayımlanan genelge ile; taşıttan hizmet binasına, demirbaştan enerji kullanımına kadar pek çok alanda israf önlendi. Genelge kapsamındaki harcamalar, son 10 yıl ortalamasına göre yüzde 30 azaldı. Kiralık araçta yüzde 17 oranında tasarruf sağlandı.

2024 yılında uygulanan politikalar sayesinde cari açık, milli gelire oranla yüzde 0.8'e düştü ve altın hariç cari fazla verildi. 2025'te ise OVP hedeflerinin altında bir cari açıkla ve yine altın hariç fazla ile yılın tamamlaması öngörülüyor.

