TOKİ esnafın derdine deva oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri inşa etti. 638 bin metrekarelik alanda yükselen proje kapsamında 257 yeni iş yeri yapıldı.

24 Ağustos 2025
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri inşa etti. 638 bin metrekarelik alanda yükselen proje kapsamında 257 yeni iş yeri yapıldı. Benzer projelerin 81 ilin tamamında hayata geçirilmesi hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi yeni bir istihdam kapısı oldu" dedi.

