Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul alışverişlerinde merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Palandöken, "Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Artık aileler okul araştırmalarını yapıyor, çocukların gittikleri okullara göre formalarını, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını, okul kıyafetlerinin teminini sağlıyor. Çocukların giysilerinde kullanılan kumaşlardan ayakkabılarına kadar sağlık açısından önemli kriterler gözetiliyor. Esnaf bu ürünlerde kaliteye özen gösteriyor çünkü Avrupa Birliği normlarına uygun, CE belgeli ürünler tercih ediliyor" dedi.