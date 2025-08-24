Gözler hakem kurulunda

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı. Zam oranında uzlaşma sağlanamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.



HEYETTE 11 KİŞİ VAR

Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde memur sendikası ve kamu işveren heyeti bir araya geliyorlar, taraflar tekliflerini masaya sunuyorlar. Uyuşmazlık olursa ya da anlaşamazlarsa en son 'Kamu Hakem Heyeti' dediğimiz 11 kişiden oluşan bir heyete gidiliyor. Hakem Heyeti oran olarak zamma karar veriyor. Uyuşmazlığı sonlandırıyor. Tarafların sosyal hakları gibi diğer ekstra talepleri de değerlendirerek karar veriyor. Teklif Hakem Heyeti'ne geldikten sonra 5 gün içerisinde karar veriliyor. Hükümetin memur için son zam teklifi 2026'da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7 oldu. 2027'de ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yüzde 4 oldu. Ayrıca taban aylığı 1.000 TL zam teklifi de yinelendi.



