Enerji için dev adımlar atıldı!

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nın faz-3 çalışmaları için Çin menşeli firmayla yeni bir gemi formunda FPU platformunun üretimine başlandı. Yeni platform, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi olacak.

Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım atıldı. Karadeniz'deki üretime destek verecek olan gemi formunda yeni bir FPU temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldı. Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin'de platformun üretimine başlandı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olan yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak.

