Bakan Şimşek'ten finansal istikrar açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdiğini ve iki yılda bakiyesinin 3,4 trilyondan 441 milyar liraya gerilediğini açıkladı.

Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programlarının önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını açıkladı. Bakan Şimşek, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir şartlı yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek" açıklamasında bulundu.

