Yurt dışında üniversite eğitimi ne kadar? İşte ülkelere göre yıllık maliyetler ve denklik şartı

Üniversite tercihleri yapıldı. Peki yurt dışında eğitim nasıl? Ücretleri ne kadar? Türkiye'deki kamu kurumlarında çalışabilmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından diploma denklik belgesi alınması gerekiyor.

Özellikle tıp, hukuk, öğretmenlik ve mühendislik gibi bölümlerde denklik şartı aranıyor. Yurt dışı eğitim danışmanı Güler Taylan Akar, İtalya'da okula ödenmesini dile getirip öğrencinin belli koşulları karşılamasıyla hükümetin öğrenciye ekstra bir yaşam bursu verdiğini dile belirterek, "Eğer burs alabilirlerse öğrenciler aylık 700 euro gibi bir rakamı çok rahat alabiliyor. Almanya ve İtalya'da rakamların 10-11 bin euro bandında. Letonya, Litvanya, Macaristan ve Çekya'da bunların hepsi rakam olarak 3-5 bin euro bandında." dedi.