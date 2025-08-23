PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yurt dışında üniversite eğitimi ne kadar? İşte ülkelere göre yıllık maliyetler ve denklik şartı

Üniversite eğitimini yurt dışında almak isteyenler nereyi tercih etmeli? Avrupa ülkelerinde ücretler 3 bin-40 bin euro arasında. İtalya öğrenciler için en cazip seçenek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ağustos 2025
Yurt dışında üniversite eğitimi ne kadar? İşte ülkelere göre yıllık maliyetler ve denklik şartı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üniversite tercihleri yapıldı. Peki yurt dışında eğitim nasıl? Ücretleri ne kadar? Türkiye'deki kamu kurumlarında çalışabilmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından diploma denklik belgesi alınması gerekiyor.

Özellikle tıp, hukuk, öğretmenlik ve mühendislik gibi bölümlerde denklik şartı aranıyor. Yurt dışı eğitim danışmanı Güler Taylan Akar, İtalya'da okula ödenmesini dile getirip öğrencinin belli koşulları karşılamasıyla hükümetin öğrenciye ekstra bir yaşam bursu verdiğini dile belirterek, "Eğer burs alabilirlerse öğrenciler aylık 700 euro gibi bir rakamı çok rahat alabiliyor. Almanya ve İtalya'da rakamların 10-11 bin euro bandında. Letonya, Litvanya, Macaristan ve Çekya'da bunların hepsi rakam olarak 3-5 bin euro bandında." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Tel Aviv’de sirenler çalıyor! Yemen İsrail’e füze ateşledi | Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı
Erken sigorta girişinde emeklilik şartları neye göre değişiyor?
Türkiye’nin dört bir yanında peş peşe orman yangınları... | Yeşil Vatan canhıraş mücadele! Ekipler bölgede
ABD Başkanı Trump’tan Rusya-Ukrayna savaşı için iki haftalık süre değerlendirmesi
Zengezur Koridoru’nun en kritik parçası! Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli atıldı: Başkan Erdoğan törene mesaj gönderdi
Süleymaniye’de Talabaniler arasında tanklı toplu iç savaş! Arka planında ne var? Ankara yakın takipte
Beşiktaş’ta şampiyonluk için hedef 3 yıldız transferi!
Trump Gizli Servis korumasını kaldırmıştı! FBI Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın evine baskın düzenledi
Edson’dan sonra sıra onda! Fenerbahçe’den sürpriz hamle
İş insanı Halit Yukay’ın kaybolduğu kazada flaş gelişme | Kriminal inceleme çarpıcı eşleşme! Delilin rotası: Arel 7 | Tatlıtuğ ifade verdi
Mourinho’dan sürpriz tercih! Kocaelispor maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’dan şehit Nurettin Tokyürek’in ailesine mektup: Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık atmayız
Ekosistem’deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız’ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper Yılmaz’ın menajerinden Galatasaray’a yalanlama!
İslam İşbirliği Teşkilatı Ankara liderliğinde Gazze için toplanıyor
BM resmen ilan etti! İsrail Gazze’de kıtlığı silah olarak kullanıyor | İngiltere: Bu ahlaki rezalettir
Kafes dövüşü iptal! Elon Musk 100 milyon dolarlık OpenAI ihalesi için Mark Zuckerberg’den yardım istedi
Trump’tan CIA’e Russiagate darbesi! Kritik isim görevden alındı
Son dakika: Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında
İBB soruşturması CHP’nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit’in Kılıçdaroğlu çekiliyor paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi