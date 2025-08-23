PODCAST CANLI YAYIN
Türk Telekom'dan öğretmenlere özel avantajlı mobil internet kampanyası

Türk Telekom, Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle öğretmen ve MEB personeline yönelik “ÖğretmenİZ” platformu ve “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası”nı hayata geçirdi. 5 GB’den 50 GB’ye kadar internet, 500-2000 dakika arası konuşma ve 1000 SMS hakkı, taahhütlü tarifelerle aylık 180 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

23 Ağustos 2025
Türk Telekom'dan öğretmenlere özel avantajlı mobil internet kampanyası

Fiberdeki gücünü mobile taşıyan Türk Telekom, kampanyalar ve yeni ürün hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Türk Telekom, Millî Eğitim Bakanlığı ile güçlü bir iş birliği yaparak MEB'e bağlı öğretmen ve personeller için özel olarak hazırlanan avantajlarını "ÖğretmenİZ platformu ve Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" dahilinde sunmaya başladı.

Kampanya kapsamında öğretmenler ve MEB personelleri, tercihlerine göre 5 GB, 10 GB, 15GB, 20GB, 30GB, 40GB ve 50GB internet seçenekleri, 500 dakikadan 2000 dakikaya kadar konuşma ve 1000 SMS hakkı yer alıyor. Tarifeler taahhütlü olarak aylık 180 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

