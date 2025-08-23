Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?

Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk kez toplandı. (AA)





İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN Kurul, bugün saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.

Katılımcılar, güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarını toplantı salonu dışında bırakarak, içeri girdi. (AA) Kamu Hakem Kurulu'nun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurulun kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun ilk toplantısı (AA)



MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Buna göre zam ve diğer haklarla ilgili karar 27 Ağustos'a kadar netleşmiş olacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin 2026 ve 2027 zam oranları, mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.





KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.