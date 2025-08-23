SON DAKİKA
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?

Kamu görevlileri hakem kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027'deki zam oranını belirlemek için toplandı. 23 Ağustos saat 14.30'da bir araya gelen kurul yaklaşık iki saatlik bir toplantı icra etti. Toplantıya Kamu-Sen de katıldı. Bilindiği üzere Kamu Hakem Kurulu'nun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Gözler 27 Ağustos - 28 Ağustos 2025 tarihine çevrilmiş vaziyette.

Giriş Tarihi :23 Ağustos 2025 , 14:48 Güncelleme Tarihi :24 Ağustos 2025 , 06:20
Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşeceği çalışmalarına başladı.

Hakem Kurulunun memur zammı toplantısı sona erdi

İLK TOPLANTI YAPILDI

Kurul ilk toplantı için 23 Ağustos 14.30'da bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de iştirak etti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemindeki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yaptığı ilk toplantı sona erdi.

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvurunun ardından çalışmalarına başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, ilk toplantısını Sayıştay Başkanlığı'nda yaptı.

2 SAAT SÜRDÜ

Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.

İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN

Kurul, bugün saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.

Kamu Hakem Kurulu'nun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor. Kurulun kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Buna göre zam ve diğer haklarla ilgili karar 27 Ağustos'a kadar netleşmiş olacak. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin 2026 ve 2027 zam oranları, mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.



KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ

Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.

15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.

