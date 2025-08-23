Google’a Türkiye’de 8’inci soruşturma: Play Store ödeme uygulamaları mercek altında

PODCAST CANLI YAYIN
Rekabet Kurulu, Google’ın Play Store’daki ödeme hizmetlerine ilişkin yeni bir soruşturma başlattı. Böylece Google’a Türkiye’de açılan soruşturma sayısı 8’e yükseldi. Şirket, bugüne kadar Rekabet Kurumu tarafından toplam 3,85 milyar TL ceza alırken, Avrupa Birliği’nde de alışveriş hizmetlerini öne çıkarma nedeniyle 2,4 milyar euro para cezası ödemişti.

Yıllarca açıktan para kazanan Google, artık dünyanın her yerinde inceleme altında. Rekabet Kurulu, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google şirketine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Google'a başlatılan bu son soruşturma ile birlikte bugüne kadar toplamda 8 soruşturma açılmış oldu.

Daha önce açılan 6 soruşturma tamamlanırken, Google Ads'te yer alan kampanya türü Perfomance Max (PMAX) soruşturması ise sürüyor. Rekabet Kurumu tarafından Google'a bugüne kadar uygulanan para cezası miktarı toplamda 3 milyar 850 milyon TL'ye ulaşmış oldu. Google'ın, alışveriş konusunda kendi hizmetlerini ön plana çıkararak, yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'ne (AB) 2,4 milyar euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.

