Otobüs uçaktan pahalıya geldi

Şehirler arası yolculuklarda otobüs ve uçak biletleri karşılaştırıldığında dikkat çeken fiyat farkları ortaya çıktı. İstanbul’dan Bodrum, Konya ve Trabzon gibi şehirlere otobüsle gitmek, çoğu zaman uçaktan daha maliyetli hale geldi.

Giriş Tarihi :22 Ağustos 2025
Şehirler arası yolculuklarda en yaygın kullanılan araçlardan uçak ve otobüslerin bilet fiyatlarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yurt içinde birçok noktaya otobüsle gitmek, artık uçaktan daha pahalı hale geldi. Uygun fiyatlı havayolu şirketleri ile otobüs firmalarının fiyatları karşılaştırıldığında pek çok örnek ortaya çıktı.

Örneğin; İstanbul- Bodrum otobüs bileti bin 200 lira seviyesinde bulunurken, bu hatta 900 liraya uçak bileti alınabiliyor. Benzer şekilde İstanbul'dan Konya'ya otobüsle bin 500, uçakla 810 liraya, Gaziantep'e otobüsle bin 200, uçakla bin 500 liraya, Trabzon'a otobüsle bin 500, uçakla bin 200 liraya gidilebiliyor.

