Halkbank’tan kadın girişimcilere destek: Üreten Kadınlar Yarışması başladı

Halkbank'ın, kadınların üretim gücünü desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Yarışması'nın beşincisi için başvurular alınmaya başlandı. Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Yükselen Yıldız, Sıfır Atık ve Kadın Kooperatifi kategorilerinde dereceye giren girişimcilere hem ödül hem de tanıtım desteği sunulacak. Halkbank, 2021'den bu yana 254 bin kadın girişimciye 102 milyar lira finansman sağladı.

Genel Müdür Osman Arslan, "Kadınların üretim gücünü her alanda desteklemeye devam ediyoruz." dedi.