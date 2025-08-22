Borsa İstanbul 13 ay sonra rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 13 ay sonra rekor tazeledi. Bu yıla 9.858,10 puandan başlayan, artan jeopolitik riskler ve tarife gelişmelerin etkisiyle 8.872,75 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, dün 11.334 puana kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Borsada son rekor 18 Temmuz 2024'te 11.252,11 puanla kırılmıştı.

Endeks, dün günü 11.313 puandan tamamlayarak kapanış rekoruna da imza attı. Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra jeopolitik risklerin azalması BIST 100 endeksindeki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne girmesi de yükselişe katkı verdi. 2025 başından bu yana en çok kazandıran sektör finansal kiralama faktoring oldu.

YABANCI İLGİSİ TAM GAZ

Borsadaki hareketlilikte yabancı ilgisi de etkili oldu. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre yabancılar 8-15 Temmuz haftasında da 125.1 milyon dolar net hisse alımı yaptı. Böylelikle hisselerde net alım serisi sekizinci haftaya ulaştı.