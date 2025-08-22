10 yıldır unutulan hesaplardan 732 milyon lira TMSF’ye aktarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), 2024 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayan 2 milyon 226 bin 269 hesapta unutulan 732.1 milyon lira aktarıldı. Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere TMSF'ye aktarılıyor.

Bu yıl itibarıyla, en son 2014'te işlem görmüş olan hesapların Fon'a devri gerçekleştirildi.