Zincir marketlerde Cumhur Reyonu! Tüm illerde tek fiyat! Hangi ürünler indirimli olacak?

Türkiye’de son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında fahiş fiyata karşı hükümetin mücadelesi devam ediyor. Fiyatları düşürmeye yönelik yeni adımlar kapsamında Cumhur Reyonu Projesi de var. Buna göre zincir marketlerde devlet destekli ucuz reyon köşeleri kurulacak. Proje kapsamındaki ürünler tüm illerde tek fiyat olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025 , 12:53 Güncelleme Tarihi :21 Ağustos 2025 , 12:55
Son dönemde gıda enflasyonuna karşı ürün fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni yöntemler gündeme geliyor. Bu mücadelede etkili bir çözüm olarak Cumhur Reyonu Projesi öne çıkacak.

TÜM İLLERDE TEK FİYAT OLACAK

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme karı verilecek.

MALİYETİNE YAKIN FİYATLARDA SATILACAK

Bu proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak. Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak. Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak. Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek.

Özel marketler de fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek. Yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünle halka hizmet verecek. Devlet piyasada 'altıncı büyük market' rolü üstlenecek.

HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSAYACAK?

Ucuz reyon ürünlerinin daha ucuz olması için devlet sübvansiyonu verilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla da şirketlere özel teşvikler sunulması gerekiyor. Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak. Modelin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.

