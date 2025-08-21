PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar geliyor

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit anne-babalarının aylıklarının artırılması, şehitlik-gazilik tanımının yapılması ve şehit çocuklarına istihdam imkanı sağlanmasını içeren 38 maddelik taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar geliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şehit yakınları ve gazileri yakından ilgilendiren bir düzenleme için düğmeye basıldı. Hazırlıkları devam eden 38 maddelik taslak metinde, şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların artırılması, şehitlik-gazilik tanımı yapılması, şehitlerin tüm çocuklarına istihdam olanağı tanınması gibi öneriler yer alıyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerini doğrudan ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesine ilişkin TBMM çatısı altında çalışma yürüttüklerini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kripto baronu İçer’in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer’in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin’le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin’den İstanbul teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri’nde... Kurtulmuş’tan sabotaj uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye’de! Rutte’den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...