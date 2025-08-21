Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar geliyor

Şehit yakınları ve gazileri yakından ilgilendiren bir düzenleme için düğmeye basıldı. Hazırlıkları devam eden 38 maddelik taslak metinde, şehit anne ve babalarına bağlanan aylıkların artırılması, şehitlik-gazilik tanımı yapılması, şehitlerin tüm çocuklarına istihdam olanağı tanınması gibi öneriler yer alıyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerini doğrudan ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesine ilişkin TBMM çatısı altında çalışma yürüttüklerini söyledi.