Sahte belgeyle mücadelede sertleşiyor: 1 Ekim’den itibaren yeni tedbirler yürürlüğe giriyor

Mali belgede sahtecilikle mücadelede yeni bir safhaya geçilecek. Sahte belge kullanan mükellefler hakkında ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem yapılacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı, her yıl milyarlarca liralık kamu zararına sebep olan sahte belge kullanma ve düzenleme fiillerine yönelik önlemlerin dozunu artıracak. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Başkanlık, sahtecilik fiillerine ilişkin 1 Ekim itibarıyla daha sert tedbir ve politikaları uygulamaya alacak. Bu kapsamda, mükelleflerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık "vergi kaçakçılığı" kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak.

TEMİNAT İSTENECEK

Sahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek.

HIZLI İNCELEME

Sahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak. Başkanlık, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkanı tanınacak. Sahte belge düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu "para aklama" boyutuyla ele alınacak.

1 EKİM'DE BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sahte belgeyle mücadelenin önemine işaret ederek, "Sahte belgeyle mücadeleye yönelik tedbirleri artırırken risk analizine dayalı yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Mükelleflerimizin sürece uyum sağlayabilmesi adına bu tedbirleri 1 Ekim itibarıyla uygulayacağız." dedi.

