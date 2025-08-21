PODCAST CANLI YAYIN
Jandarma Genel Komutanlığı 8 bin uzman erbaş alacak

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, KPSS puanı ile başvuru kabul ederek 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Farklı branşlarda yapılacak alımlar için başvurular 20 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşecek.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre, KPSS puanı ile başvurular gerçekleşecek. 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 8 bin uzman erbaş orduya katılacak. Başvurular 20 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

