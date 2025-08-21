PODCAST CANLI YAYIN
İzmir’de bin ton süt ürünü ve 907 ton UHT süt tedbir amaçlı el konuldu

CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı’na gelen şikayetler üzerine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik süt ürünleri tespit edildi. Yaklaşık bin ton süt ürünü ve 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir kapsamında muhafaza altına alınırken, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

21 Ağustos 2025
Cimer ve Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında resmi kontroller gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kontrollerde, ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiğini belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmış, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." açıklaması yaptı.

