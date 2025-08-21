İzmir’de bin ton süt ürünü ve 907 ton UHT süt tedbir amaçlı el konuldu

Cimer ve Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlilerince İzmir'de faaliyet gösteren işletmelerde ve işletmelere bağlı soğuk hava depolarında resmi kontroller gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kontrollerde, ileri üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihi geçmiş, etiket ve izlenebilirlik bilgileri eksik, ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiğini belirterek, "Bu kapsamda yaklaşık bin ton süt ürünü ile 907 ton UHT süt, ihtiyati tedbir amaçlı muhafaza altına alınmış, işletmelerle ilgili yasal işlem başlatılmıştır." açıklaması yaptı.