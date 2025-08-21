Baykar’ın ihracat başarısı yöneticilerini vergi zirvesine taşıdı

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı başarı, yöneticilerini 4 yıldır en fazla gelir vergisi ödeyenler listesinde zirveye taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Selçuk Bayraktar (AA)

18 KATLIK ARTIŞ

Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar paylaştı. Selçuk Bayraktar 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek zirvede yer aldı. Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın yıllık gelir vergisi 5 milyar 296 milyon 206 bin lirayı buldu. Son 4 yıldır listenin zirvesinde yer alan Baykar yöneticilerinin 2021'den bu yana ödedikleri vergi miktarında yaklaşık 18 katlık artış gerçekleşti. Bu artışta, Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici oldu.

Haluk Bayraktar (AA)

79 KİŞİ İSMİNİ GİZLEDİ

2024 vergileme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin 3, 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listede 4'üncü sırada 757 milyon 755 bin lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 10'uncu sırada da 372 milyon 720 bin lira vergi tahakkuk eden Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak yer aldı. İlk 100 listesindeki 79 isim açıklanmayı istemedi.

5.1 MİLYON BEYANNAME

Türkiye genelinde, 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından gelir vergisi beyannamesi verilirken, 1 trilyon 407 milyar 889 milyon lira matrah beyan edildi, 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı. Türkiye genelinde en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 gelir vergisi mükellefinin illere göre dağılımında, 75 isimle İstanbul ilk sırada yer aldı, bu ili 10 isimle Ankara izledi.

KURUMLARDA GARANTİ

En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde, 25 milyar 296 milyon lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası birinci oldu. İkinci sırada 20 milyar 838 milyon lira vergiyle Ziraat Bankası yer aldı. ilk 100 mükelleften 32'si isminin açıklanmasını istemedi. 2024 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 171 bin mükellef kurumlar vergisi beyannamesi verirken, 4 trilyon 344 milyar 155 milyon lira matrah beyanında bulunuldu ve 990 milyar 521 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi.

1.8 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTI

Baykar'ın 2024'teki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek üst üste ikinci kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına giren Baykar, kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor ve devletten nakit teşvik ya da hibe almıyor. Şirket, banka kredisi dahi kullanmadan tüm AR-GE projeleri ve üretim faaliyetlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek sürdürüyor. Baykar, başlangıçtan bugüne AR-GE faaliyetlerini devletten veya herhangi bir kurumdan sipariş garantisi ve geliştirme desteği almadan yürütüyor.

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi konumundaki Baykar, savunma ve havacılıkta geçen 4 yılda Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren firması olarak öne çıkıyor. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülke ile olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. Şirket, yaklaşık 7 bin 500 personel istihdam ediyor.