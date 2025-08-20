SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler

Sosyal medyada yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplar Ticaret Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. Bakanlık'tan yapılan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi." denildi. Hesapları kapatılan isimler arasında Murat Övüç, sokak provokatörü Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç’ın olduğu görüldü. Kapatılan hesaplara girmeye çalışanlar uyarıyla karşılaştı. İşte detaylar

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :20 Ağustos 2025 , 13:04
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kararlılıkla devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi." denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı'nın X paylaşımı Ticaret Bakanlığı'nın X paylaşımı
YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMI YAPAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ VE SUÇ DUYURUSU KARARI
Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Murat Övüç (takvim foto arşiv)Murat Övüç (takvim foto arşiv)

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN KESİNTİSİZ MÜCADELE
Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Murat Övüç'ün kapatılan instagram hesabı (ekran görüntüsü)Murat Övüç'ün kapatılan instagram hesabı (ekran görüntüsü)

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN HESAPLARI KAPATILDI

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında hesaplarına erişim engeli getirilen isimlerin başında ise fenomen Murat Övüç, sokak provokatörü Arif Kocabıyık ve YouTuber Mert Sarıç var. Övüç'ün 4 milyon takipçili hesabına girenler "Hesap, Türkiye'de kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.

Mert Sarıç (takvim foto arşiv)Mert Sarıç (takvim foto arşiv)

Arif Kocabıyık'ın 500 bine yakın, YouTuber Mert Sarıç'ın 1 milyon takipçili hesaplarının da söz konusu soruşturma kapsamında kapatıldığı belirlendi. Uyarıda yasal talebin BTK'dan geldiği vurgulandı.

Arif Kocabıyık (takvim foto arşiv)Arif Kocabıyık (takvim foto arşiv)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
İBB ’troll’istleri dökülüyor! Ekrem Edit ve İBB Haberin admini Mahir Gün itirafçı oldu: Emrah Bağdatlı beni İngiltere’ye çağırdı
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer’in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
Mourinho’dan flaş karar! Benfica maçı 11’ini belirledi
Somali’nin kaderi o gün değişti! Başkan Erdoğan’ın 2011 ziyareti hala hafızalarda: Her zaman mazlumların yanında
ABD-Meksika sınırına dış cephe dekorasyon! Göçmen avı için görülmemiş yöntem, milyarlarca dolar
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
İsrail’den Gazze’de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2’li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
ABD ordusunda TikTok akımı! Kadın askerler viral oldu: Cilt bakımı, üniformalar, müstehcen mesajlar
12 yaşındaki Zeynep’in sır ölümünde yeni detaylar! Yeni Narin Güran vakası mı?
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Belgede sahteciliğe para aklama suçu! 1 Ekim’de başlıyor
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Bakanlık harekete geçti hesaplar engellendi | İşte o fenomenler
Macron Türkiyesiz olmaz dedi Rutte ABD’den dönüş yolunda Başkan Erdoğan’ı aradı: Ankara’nın rolü kritik
SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor