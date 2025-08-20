QTeam 2025’in ilk yarısını tamamladı: Türkiye’nin dört bir yanına dokundu

Maher Holding çatısı altında Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın öncülüğünde yola çıkan QTruck, QKaravan ve Quick Routes'u da kapsayan QTeam ekibi uzun bir maratonun ilk yarısını geride bıraktı. Yılın ilk 8 ayında festival alanlarından açılışlara, müzik etkinliklerinden iş dünyası buluşmalarına kadar birçok noktada halkla bir araya gelen QTeam ekibi, yalnızca acente ve sigortalılarına değil; bölge insanlarına, yerel yöneticilere, gurbette görev yapan doktorlara, hemşirelere, savcılara, idarecilere, polis jandarma ve daha nice kamu görevlilerine dokunarak onların yanında oldu, moral verdi.

'HERKESE TEMAS EDİYORUZ'

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Yıllar önce yola çıktığımızda hedefimiz motosiklet festivallerinde ve motorcularla birlikte olmaktı. Bugün bunun çok ötesindeyiz; sadece motorcularla değil, tüm insanımızla temas ediyoruz. Yerel yöneticilerden kamu görevlilerine, gençlerimize kadar herkese dokunuyoruz. Acentelerimizle, iş dünyasının temsilcileriyle buluştuk; ürünlerimizi anlattık. Gittiğimiz yerlerde sadece etkinliklerle değil, aynı zamanda şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayacak yatırımlar, temel atma ve açılışlarla da yer aldık. Emeği geçen QTeam arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İŞTE YENİ ROTALAR

QTeam yolculuğunda, Quick Sigorta, Corpus Sigorta Quick Hayat Sigorta, Quick Finans, QCAR Mobilite, OPAY Ödeme Sistemleri, MHR GYO, QC İnşaat şirketlerinin birçok yöneticisi ve çalışanı farklı etkinliklerde yer aldı. Şubat ayında Ataşehir ve Kocaeli'de başlayan etkinlikler, Ürgüp, Gaziantep Nurdağı, Antalya, Kaş, İstanbul, Gebze, Pendik, Kahramanmaraş, Ankara, Konya Meram, Selçuklu, Antalya-Korkuteli, Alanya, Bursa, Sivas Suşehri, Koyulhisar, Göreme, Ürgüp Aksalur, Fatsa, Diyarbakır, Şanlıurfa, İskenderun, Osmaniye, Kadirli, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Artvin, Erzurum, Tokat Niksar başta olmak üzere birçok il ve ilçede çeşitli ve birden fazla aktivitelerle gerçekleşti.

QTruck ve QKaravan'ın ikinci yarıdaki durağı yine farklı şehirler olacak. QTeam, Çanakkale, Balıkesir Ayvalık Cunda, Muğla Bodrum, Marmaris, Denizli, Ordu, Mersin Tarsus, Kayseri başta olmak üzere birçok şehre ziyaret yapacak.