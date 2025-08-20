SON DAKİKA
Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve külçe altın ne kadar oldu? 20 Ağustos Kapalıçarşı fiyatları

Altın fiyatlarında güncel rakamlar yatırımcıların ve yakın zamanda düğünü, nişanı olanların radarında. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik mevcut. Peki 20 Ağustos 2025 itibarıyla altın fiyatlarında yeni tablo ne? İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın, külçe altın ve diğer birimlerde son rakamlar...

Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 17:54 Güncelleme Tarihi :20 Ağustos 2025 , 17:58
Altın yatırımcıları ve düğün hazırlığı yapanlar piyasadaki güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 20 Ağustos 2025 itibarıyla piyasada altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, tam altın ve külçe altın gibi birimlerdeki son değerler merak konusu. İşte güncel rakamlarla altın piyasasında son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI

  1. ALTIN (TL/GR): 4.401,18 / 4.403,63
  2. 22 Ayar Bilezik: 4.031,35 / 4.049,20
  3. Altın (ONS): 3.346,42 / 3.347,66
  4. Altın ($/kg): 106.992,00 / 107.052,00
  5. Altın (Euro/kg): 124.911,00 / 124.981,00
  6. Cumhuriyet Altını: 28.714,00 / 28.879,00
  7. Yarım Altın: 14.401,00 / 14.506,00
  8. Çeyrek Altın: 7.201,00 / 7.253,00
  9. Reşat Altını: 28.746,47 / 28.911,95
  10. Kulplu Reşat Altını: 28.748,69 / 28.914,20
  11. 22 Ayar Altın TL/Gr: 4.017,95 / 4.226,40
  12. 18 Ayar Altın TL/Gr: 3.212,86 / 3.214,65
  13. 14 Ayar Altın TL/Gr: 2.413,82 / 3.381,48
  14. Kapalicarsi Ziynet 2.5: 70.737,74 / 71.867,31
  15. Kapalı Çarşı Beşli Altın: 143.243,93 / 146.035,79
  16. Gremse Altın: 70.737,74 / 72.354,10
  17. Ata Altın: 29.179,32 / 29.915,21
  18. Tam Altın: 28.295,10 / 28.853,13
  19. Külçe Altın ($): 107.450,00 / 107.500,00
  20. Has Altın: 4.379,18 / 4.381,61
  21. Hamit Altın: 28.746,47 / 28.911,95
