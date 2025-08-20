Altın yatırımcıları ve düğün hazırlığı yapanlar piyasadaki güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 20 Ağustos 2025 itibarıyla piyasada altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Döviz kurları ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, tam altın ve külçe altın gibi birimlerdeki son değerler merak konusu. İşte güncel rakamlarla altın piyasasında son durum...
ALTIN ALIŞ- SATIŞ FİYATLARI
- ALTIN (TL/GR): 4.401,18 / 4.403,63
- 22 Ayar Bilezik: 4.031,35 / 4.049,20
- Altın (ONS): 3.346,42 / 3.347,66
- Altın ($/kg): 106.992,00 / 107.052,00
- Altın (Euro/kg): 124.911,00 / 124.981,00
- Cumhuriyet Altını: 28.714,00 / 28.879,00
- Yarım Altın: 14.401,00 / 14.506,00
- Çeyrek Altın: 7.201,00 / 7.253,00
- Reşat Altını: 28.746,47 / 28.911,95
- Kulplu Reşat Altını: 28.748,69 / 28.914,20
- 22 Ayar Altın TL/Gr: 4.017,95 / 4.226,40
- 18 Ayar Altın TL/Gr: 3.212,86 / 3.214,65
- 14 Ayar Altın TL/Gr: 2.413,82 / 3.381,48
- Kapalicarsi Ziynet 2.5: 70.737,74 / 71.867,31
- Kapalı Çarşı Beşli Altın: 143.243,93 / 146.035,79
- Gremse Altın: 70.737,74 / 72.354,10
- Ata Altın: 29.179,32 / 29.915,21
- Tam Altın: 28.295,10 / 28.853,13
- Külçe Altın ($): 107.450,00 / 107.500,00
- Has Altın: 4.379,18 / 4.381,61
- Hamit Altın: 28.746,47 / 28.911,95