Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!

Milyonların Ocak zamlarının ipucu enflasyon tahminleriyle geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, memurların ve emeklilerinin de toplu sözleşme artışına eklenecek fark için 4 ayrı oran ortaya çıktı...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranlarında enflasyon oranları önemli belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılırken, memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor. 2025 yılı enflasyon tahminleri milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı için şimdiden ipucu veriyor. Merkez Bankası, 2025 yıl sonu hedefleri olan yüzde 24 değerini 2025 yılı ara hedefi olarak korunduğu belirterek, yıl sonu enflasyon tahmin aralığını 'yüzde 25 ile yüzde 29" olarak açıklamıştı. Ardından Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları geldi. Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.69 çıktı. Peki bu veriler ışığında milyonları ne kadar artış bekliyor? İşte detayları...

Milyonlara yeni maaş (DHA)Milyonlara yeni maaş (DHA)

YÜZDE 11'İ BULABİLİR
Yüzde 24'lük ara hedefin gerçekleşmesi, bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.28 olacağı anlamına geliyor. Bu oran da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarında Ocak'ta yüzde 6.28 artışa işaret ediyor. Memurların ve emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için, ikinci 6 aylık TÜFE'nin yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu hedef, memurların ve emeklilerinin toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 1.22 fark alabileceğini gösteriyor.

2025 yılı sonunda enflasyonun yüzde 25 olarak gerçekleşmesi halinde ise ikinci 6 aylık dönemde TÜFE yüzde 7.14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu orana göre 2026'nın ilk ayında yüzde 7.14 artış gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin de bu orana göre enflasyon farkı yüzde 2.04'e çıkacak.

Milyonlara yeni maaş (DHA)Milyonlara yeni maaş (DHA)

Bu yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.56 olarak çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı bu orana göre yüzde 5.3 olacak.

Merkez Bankası'nın anketindeki yüzde 29.69 çıkan 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 11.16 olabileceğini ortaya koyuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11.16 zam alırken, memurlara ve emeklilerine de toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 5.87 enflasyon farkı verilecek

Milyonlara yeni maaş (DHA)Milyonlara yeni maaş (DHA)


MEMURA 3.TEKLİF
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, dün, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifi sendikalarla paylaştı. 2026 için yüzde 11+7, 2027 için yüzde 4+4 zam teklif edilirken, 15 Ağustos'ta verilen bin lira taban aylığı artış teklifi de yinelendi. 2026 yılının birinci ve ikinci 6 ayı için daha önce verilen zam teklifine göre 1'er puan eklendiği görüldü. 2026 için daha önce yüzde 10+6 zam önerilmişti.

Milyonlara yeni maaş (Takvim.com.tr)Milyonlara yeni maaş (Takvim.com.tr)


