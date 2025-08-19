PODCAST CANLI YAYIN
KALYON PV'den çevreci hareket

KALYON PV; ürünlerin hammaddeden başlayarak üretim, kullanım ve nihai bertarafına kadar tüm aşamalarındaki çevresel etkilerini sistematik bir şekilde analiz ederek raporlayan "Çevresel Ürün Beyanı" (Environmental Product Declaration -EPD) belgesini de alarak dünya çapındaki başarılarına bir yenisini ekledi.

19 Ağustos 2025
Kalyon PV; dünyada güneş paneli üretimini -ingottan panele tüm aşamaları ile- yapabilen üreticiler arasında bu belgeye sahip olan ilk şirket oldu. Böylece; panel üretiminin her safhasında sürdürülebilir olma taahhüdünü uluslararası geçerliliği olan akredite bir sistem aracılığıyla resmi olarak belgelemiş oldu. Kalyon PV CEO'su Dr. İhsan Kulalı, "Gerek TOPCon gerekse de PERC teknolojili ürünlerimizle aldığımız EPD belgeleriyle sürdürülebilirlik konusunda da sektörümüzdeki öncü şirketlerden biri olduğumuzu bir kez daha belgelemiş olduk" dedi

