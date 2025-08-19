PODCAST CANLI YAYIN
İGA'dan 'Net Sıfır Emisyon' hedefi

2050 yılına kadar 'Net Sıfır Emisyon' hedefine ulaşmak için kararlılıkla ilerleyen İGA İstanbul Havalimanı, 2024 yılında emisyonlarını yıl sonu projeksiyonunun yüzde 10.5 altında tamamladı. İGA, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 2030 hedefini ise yüzde 50'den yüzde 90'a yükseltti.

Bu çerçevede 212 milyon euro yatırımla yaklaşık 3 milyon metrekare alanda inşa edilen 199.32 megavat gücündeki Eskişehir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kapsamında yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi planlanıyor. 2025 yılı son çeyreğinde devreye alınması beklenen GES yatırımı sayesinde İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk büyük havalimanı unvanına sahip olacak. Her yıl yayımlanan "Sürdürülebilirlik Raporu"nu yalnızca bir bilgilendirme aracı olarak değil, aynı zamanda öğrenme süreçlerinin ve gelişim alanlarının da paylaşıldığı bir araç olarak tanımlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, küresel havacılık sektörüne, sürdürülebilirlik alanında imza attılan 'iyi örnekler'le de liderlik edebilmenin büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

