Türk Telekom 5G’ye hazır

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G'ye en hazır operatör konumunda olduklarını ifade ederek, "5G frekans tahsisine dair süreçler tamamlandığında da en iyi müşteri deneyimini sunarak, bu alandaki öncü rolümüzü sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. 5G kapsamındaki frekans ihalelerinin asgari bedellerinin duyurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ümit Önal, 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendirdiklerini aktardı. Önal, "Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda şekillendiriyoruz" diye konuştu.