PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

KOSGEB programı ile kadın girişimcilere büyük destek

Kadın girişimcilere hem eğitim hem finansman desteği sağlanıyor. KOSGEB Girişimci Destek Programı ile sadece 2024-2025 döneminde 8 bin 974 kadın girişimciye toplam 339 milyon lira kaynak aktarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ağustos 2025
KOSGEB programı ile kadın girişimcilere büyük destek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kadın girişimcilere destekler sürüyor. KOSGEB'in ücretsiz girişimcilik eğitimlerine 2010'dan bu yana katılan 1.8 milyondan fazla kişinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturdu. 2019'dan itibaren çevrimiçi platformda verilen eğitimlerde kadın katılım oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı. 2025 itibarıyla yalnızca uzaktan eğitim programlarında 38 binden fazla kadın girişimci sertifika almaya hak kazandı. KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile kadınlara ekstra avantajlar sağlanmasıyla 2024'te destek üst limiti 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılarak önemli bir adım atıldı. Ayrıca işini kuran kadın girişimcilere iş kurma desteğinde 10 bin, iş geliştirme desteğinde 150 bin lira ek limit veriliyor. 2012'den bu yana 75 bini aşkın kadın girişimciye 2.34 milyar lira hibe desteği sağlandı. Sadece 2024-2025 döneminde 8 bin 974 girişimciye 339 milyon lira kaynak aktarıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de zamanla yarış! Alev ablukasındaki 7 köye tahliye! 57. Alay’a girişler yasak | Bakan Yumaklı duyurdu: Gelibolu büyük ölçüde kontrol altında
Alaska Zirvesi’nde ne konuşuldu? ABD’den açıklama: Rusya toprak tavizi verdi! Ankara’dan kritik temas! Bakan Hakan Fidan Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü
Türk Telekom
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?
Basra ve Afrika etkisi İstanbul’a döndü! MGM o günü işaretledi: Fırtına sonrası ’Ateş Topu’ sıcağı geliyor! Yaz 1 ay daha uzayacak
Memur emekli zammı için son tarih 19 Ağustos
Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1 | MAÇ SONUCU
Emine Alangoya krizi bitti! İpek Kıraç’tan babası İnan Kıraç’la yeni paylaşım! Keşke daha önce tedavisine başlayabilseydik
Kim Milyoner Olmak İster?de nefes kesen anlar: Risk aldı, 4x100 karışık bayrak yarışı sorusunda doğru cevabı verdi mi?
Çalışana psikolojik test için rıza şartı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekliye çift maaş, Bağkur’a 7.200 prim indirimi, esnek mesai... Sosyal güvenlik reformu maddeleri şekillendi
Ankara’da 2. Ahmet Minguzzi vakası! Hakan Çakır’ın ölümünde kan donduran detay! 14 yaşındaki çocuğun 20 suç dosyası var!
Trabzonspor’da hedef 2’de 2! Fatih Tekke 11’ini netleştirdi
Özlem Çerçioğlu CHP’deki imar mafyasının foyasını çıkardı! Özgür Özel’i belgelerle patlattı: Kuşadası’nda 6 milyarlık rant kavgası
Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Duy Beni’nin oyuncusu İbrahim Yıldız komada! Üzerine ağaç devrildi yaşam mücadelesi veriyor
Messi’nin yakın korumasının maaşı dudak uçuklatıyor
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
5G ihalesinin resmi süreci başladı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmecilerimizin kullanımına açılacak
Sürücüleri yakından ilgilendiriyor! Karayollarında hız sınırı yeniden belirlenecek! Resmi Gazete’de yayımlandı! Radar cezalarında değişiklik
Fenerbahçe’de transfer haftası başlıyor! 4 imza birden