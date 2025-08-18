KOSGEB programı ile kadın girişimcilere büyük destek

Kadın girişimcilere destekler sürüyor. KOSGEB'in ücretsiz girişimcilik eğitimlerine 2010'dan bu yana katılan 1.8 milyondan fazla kişinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturdu. 2019'dan itibaren çevrimiçi platformda verilen eğitimlerde kadın katılım oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı. 2025 itibarıyla yalnızca uzaktan eğitim programlarında 38 binden fazla kadın girişimci sertifika almaya hak kazandı. KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile kadınlara ekstra avantajlar sağlanmasıyla 2024'te destek üst limiti 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılarak önemli bir adım atıldı. Ayrıca işini kuran kadın girişimcilere iş kurma desteğinde 10 bin, iş geliştirme desteğinde 150 bin lira ek limit veriliyor. 2012'den bu yana 75 bini aşkın kadın girişimciye 2.34 milyar lira hibe desteği sağlandı. Sadece 2024-2025 döneminde 8 bin 974 girişimciye 339 milyon lira kaynak aktarıldı.