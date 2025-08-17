İstanbul’da C segmenti ticari taksilerde yerlilik şartı kaldırıldı

İstanbul'da UKOME toplantısında, C segmenti araçlar için "yüzde 50'den fazla yerlilik" şartı kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan geldi.

Yeni karara göre, artık yerlilik oranı yüzde 50'nin altında olan C segmenti araçlar da ticari taksi olarak kullanılabilecek. Bu araçlarda ilk alımda yaş sınırı 0 olacak ve kullanım süresi 6 yıl olarak belirlendi. İşte C segmenti araç modelleri: ● Fiat Egea ● Toyota Corolla (Sedan – Benzin/Hibrit) ● Renault Megane (Sedan) ● Citroen C4X ● Ford Focus (Sedan) ● Skoda Octavia