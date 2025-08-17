PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul’da C segmenti ticari taksilerde yerlilik şartı kaldırıldı

İstanbul UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda, yüzde 50’nin altında yerlilik oranına sahip C segmenti araçlar da ticari taksi olarak kullanılabilecek. İlk alımda yaş sınırı 0, kullanım süresi ise 6 yıl olarak belirlendi. Fiat Egea, Toyota Corolla ve Renault Megane gibi modeller kapsamda yer alıyor.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
İstanbul'da UKOME toplantısında, C segmenti araçlar için "yüzde 50'den fazla yerlilik" şartı kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan geldi.

Yeni karara göre, artık yerlilik oranı yüzde 50'nin altında olan C segmenti araçlar da ticari taksi olarak kullanılabilecek. Bu araçlarda ilk alımda yaş sınırı 0 olacak ve kullanım süresi 6 yıl olarak belirlendi. İşte C segmenti araç modelleri: ● Fiat EgeaToyota Corolla (Sedan – Benzin/Hibrit)Renault Megane (Sedan)Citroen C4XFord Focus (Sedan)Skoda Octavia

