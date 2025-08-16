SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Memur maaş zam teklifinde son günler

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde işverenin ikinci teklifi bekleniyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, müzakere süresinin 4 gün kaldığını ve makul bir teklif beklediklerini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Memur maaş zam teklifinde son günler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zam oranlarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, toplu sözleşme kapsamında işverenin ikinci teklifini bugün sunması gerektiğini belirtti.

Kanun gereği müzakere süresinin sona ermesine yalnızca 4 gün kaldığını belirten Yalçın, "Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz." dedi.

İşveren tarafı, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için yine yüzde 4 zam teklif etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan kirli işler! Çallı’nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Alaska’daki 3 saatlik zirveden ateşkes çıkmadı! Trump ve Putin’den karşılıklı teşekkür ve iş birliği mesajı
Trump Putin’i havalimanında karşıladı: Alaska’da iki kez tokalaştılar! Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan röportaj: Barış artık Zelenskiy ve Avrupa’nın sorumluluğunda
Zaferin şifresi BAY! Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0 | MAÇ SONUCU
Emekli aylığını artırmanın püf noktaları: Dilekçe tarihi ve prim kazancı ne kadar önemli?
Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump Putin’in ayağına kırmızı halılar serdi | Avrupa’da panik: İlk hamle The Economist’ten
Hedeflerinde 15-20 yaş aralığındaki gençler var! Daltonlar suç örgütü iddianamesi ortaya çıktı: İşte örgütün 2 aşamalı planı
Alaska’da günün karesi! Trump ve Putin onları izledi: Bir B2 dört F-35 gündeme bomba gibi düştü | En son İran’da görülmüştü
Rus gazetecilerin menüsünde Kievski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik Zelenskiy | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Antalya’da Böcek soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı! Milyonluk talepler, paravan işlemler...
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Aşk ve Gözyaşı ilk fragmanıyla damga vurdu! Eylül’de ATV’de Meyra ve Selim’in hikayesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek
Yapay zeka çocukları tehlikeye mi atıyor: Uzmanlardan ebeveynlere 7 hayati uyarı!
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Kocaeli’de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho’dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!