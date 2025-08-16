Memur maaş zam teklifinde son günler

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına yapılacak zam oranlarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürüyor.

Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, toplu sözleşme kapsamında işverenin ikinci teklifini bugün sunması gerektiğini belirtti.

Kanun gereği müzakere süresinin sona ermesine yalnızca 4 gün kaldığını belirten Yalçın, "Müzakere edilebilir bir teklif bekliyoruz." dedi.

İşveren tarafı, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için yine yüzde 4 zam teklif etmişti.