Hatay’da “Hayat Hatay” projesiyle 600 kadın kooperatif çatısı altında buluştu

Depremin yaralarını sarmak ve kadınların üretimle hayata tutunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Hayat Hatay” projesiyle 600’den fazla kadın kooperatif çatısı altında birleşti. Yöresel ürünler, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılırken, proje kapsamında kooperatiflere maddi ve teknik destek de sağlanıyor.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Hatay'da depremin yaralarının sarılması ve kadınların üreterek hayata tutunması için Hatay Valiliği öncülüğünde faaliyete geçirilen "Hayat Hatay" projesiyle 600 kadın kooperatif çatısı altında birleşti. Yöresel ürünleri üreterek Türkiye'nin her noktasına ulaştıran kadınlar, yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor.

Kadınların el emeği ürünleri, "Hayat Hatay" internet sitesi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerin depolandığı Belen ilçesindeki lojistik merkezinden ulaştırılıyor. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınların ürettiği yöresel ürünlerin satışlarının desteklendiği projeyle 600'den fazla kadın üreterek hayata tutunur hale geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı proje kapsamında, depremde zarar gören ancak ayakta kalmayı başaran kadın kooperatiflerine maddi ve teknik destek sağlandığını belirterek, "Hayat Hatay" üst markası altında 35 kadın kooperatifini bir araya getirdiklerini, bu sayıyı yeni kurulan kooperatiflerle birlikte 53'e çıkardıklarını söyledi.

