Alanya’da tropikal meyve üretimi 40’ın üzerine çıktı

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, ilçede tropikal meyve üretiminin büyüdüğünü belirterek "Son 20 yıldır tropikal ürünler çeşitlendirildi ve 40'ın üzerinde tropikal meyve üretimi yapar hale geldik." dedi.

İlçede muz ve avokadonun ana ürün haline geldiğini anlatan Hüddoğlu,"Tropikal ürün çeşitliliği de her yıl artıyor. Son 20 yıldır tropikal ürünler çeşitlendirildi ve 40'ın üzerinde tropikal meyve üretimi yapar hale geldik. Bu üretim kapasitesi her geçen gün hızla artıyor. Biz üreticiler bunu üretmekten yorulmuyoruz. İşimizi aşkla yapıyoruz." diye konuştu.